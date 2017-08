Rivelata la data di pubblicazione della demo di FIFA 18?

ha in programma di pubblicare una demo diprima del lancio del gioco, previsto per fine settembre, tuttavia non ha ancora annunciato ufficialmente la data di uscita della versione di prova.

Come segnalato da GearNuke, lo store di Microsoft potrebbe aver rivelato in anticipo il giorno di arrivo della demo: sulla pagina del gioco è infatti comparsa la data del 15 settembre. Per il momento non abbiamo ancora la conferma di EA Sports, nell'attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo vi invitiamo a dare un’occhiata alla lista completa degli stadi presenti nel titolo finale e al recente trailer dedicato ai volti dei calciatori. FIFA 18 sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2017 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.