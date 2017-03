Rivelata la finestra di lancio di Uncharted: The Lost Legacy?

Come riporta il canale YouTube RobinGaming, Josh Sherr, writer di diversi episodi della saga di, potrebbe aver rivelato inavvertitamente la finestra di lancio, l'espansione standalone in arrivo su PlayStation 4.

Esternando la sua voglia di giocare all'apprezzato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Sherr ha così scritto sul suo profilo Twitter: "Ok, ho capito che Zelda è stupendo, ma ora potete smettere di parlarne finché non potrò giocarci fra circa 6 mesi?". La dichiarazione lascerebbe presagire il possibile arrivo di The Lost Legacy intorno al mese di settembre, ma naturalmente si tratta solo di una supposizione. Curiosamente, però, Sherr ha in seguito modificato l'ultima parte del suo tweet, scegliendo di utilizzare delle parole molto più vaghe.

Uncharted: The Lost Legacy approfondirà il background narrativo di Chloe e Nadin; l'espansione sarà protagonista della prossima copertina di Game Informer.