Rivelata la keyart di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

hanno appena svelato in rete il key artwork di, ovvero la raccolta che include i primi tre capitoli della saga del marsupiale, rivisitati e graficamente migliorati.

L'immagine, che potete trovare riportata in calce alla notizia, sottolinea la presenza dei tre giochi in un singolo pacchetto, ovvero Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Stries Back e Crash Bandicoot: Warped, e include gli elementi iconici dei titoli Crash Bandicoot e i suoi personaggi più importanti.

Ricordiamo che la raccolta Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile a partire dal prossimo 30 giugno, su PlayStation 4. Al momento non è chiaro se il titolo sarà un'esclusiva per PS4, o se arriverà in un periodo successivo su altre piattaforme.