Il publisherha annunciato chesarà disponibile su PC dal 14 settembre, distribuito via Steam in tutto il mondo al prezzo di 14,99 euro.

Il gioco sarà presto disponibile per il preordine, nella settimana successiva al lancio il gioco sarà in vendita con il 10% di sconto per tutti, 20% per chi già possiede River City Super Sports Challenge All-Star Special. River City Melee Battle Royal Special sarà tradotto in inglese, giapponese, coreano e cinese.