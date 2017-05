River City Ransom: Knights of Justice uscirà quest'estate su Nintendo 3DS

Il publisher Natsume ha comunicato via Twitter che River City Ransom: Knights of Justice arriverà su 3DS nel corso di questa estate nel mercato europeo e americano. Il titolo è già disponibile dal 2014 in Giappone con il nome di Nekketsu Mahou Monogatari.

I questo particolare adattamento, i personaggi di River City Ransom si trasformeranno in maghi e cavalieri. Knights of Justice mantiene intatto il gameplay beat em'up a scorrimento della storica serie nata del 1989, ma questa volta protagonista degli scontri saranno spade, bastoni, magie e altri armi medievali con caratteristiche fantasy.

Al momento non è stata comunicata una data di lancio definitiva, con la sola indicazione che River City: Knights of Justice sarà pubblicato su console 3DS via eShop questa estate.