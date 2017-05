River City: Rival Showdown annunciato in esclusiva per Nintendo 3DS

Dopo aver comunicato l'arrivo nei mercati occidentali di River City Ransom: Knights of Justice su Nintendo 3DS, il publisher Natsume torna oggi con un nuovo annuncio riguardante la serie Kunio-kun, di proprietà di Arc System Works.

Il picchiaduro a scorrimento con elementi RPG, River City: Rival Showdown, uscirà in esclusiva per 3DS in Europa e America. Pubblicato in Giappone nell'ottobre 2016 con il nome di Downtown Nekketsu Monogatari SP, il titolo mette i giocatori nei panni di Kunio, il quale ha tre giorni di tempo per scoprire come mai la ragazza di Ricki è stata nuovamente rapita.

Come per River City Ransom: Knights of Justice, anche River City: Rival Showdown non dispone ancora di una data d'uscita ufficiale sul Nintendo eShop, ma è stato confermato che sarà giocabile durante l'E3 2017.