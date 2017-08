River City: Rival Showdown arriverà in occidente a novembre

Il publisherha annunciato che l'esclusiva per, sarà pubblicata in occidente nel mese di novembre. Il titolo è già disponibile da quasi un anno in Giappone con il nome di

River City: Rival Showdown riesuma la storia di River City Ransom aggiungendo nuovi percorsi narrativi, nuovi finali ed il sistema di combattimento migliorato introdotto nella serie. I giocatori vestiranno i panni di Kunio, il quale avrà tre giorni di tempo per scoprire come mai la ragazza di Ricki è stata nuovamente rapita.

River City: Rival Showdown uscirà a novembre in esclusiva su Nintendo 3DS sia in versione digitale che boxata. Sarà inoltre distribuita un'edizione limitata retail che include un portachiavi.