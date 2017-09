Uscito lo scorso anno su PlayStation VR e durante il mese di febbraio 2017 su Oculus Rift,diè ora disponibile anche su HTC Vive al prezzo di 39,99 euro. Questa edizione include gli stessi contenuti presenti sulle altre piattaforme.

In aggiunta, segnaliamo che la vrsione Oculus Rift è stata aggiornata con il supporto per Oculus Touch, gli avventurieri potranno dunque ora utilizzare i controller Oculus per una maggiore immersione.