Robinson: The Journey arriva su Oculus Rift

La casa di sviluppo tedescaha annunciato cheè ora disponibile per Oculus Rift. Per celebrare l'annuncio, è stato pubblicato un nuovo trailer che trovate riportato in testata.

Robinson: The Journey ha debuttato in primo luogo su PlayStation VR nel mese di novembre, e già sul dispositivo di Sony è stato possibile ammirare nuovamente le potenzialità tecniche di cui il CryEngine dispone. Nel titolo, vestiamo i panni di un naufrago che cerca la via della sopravvivenza sul misterioso pianeta Tyson III, abitato dai minacciosi e feroci dinosauri.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura di articolo, ricordiamo che Robinson: The Journey è ora disponibile per PlayStation VR e Oculus Rift.