Rock Band 4: Kool & the Gang, Avicii e LMFAO nel New Year's Eve Pack

In vista dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, Rock Band 4 ha messo a disposizione un nuovo set di canzoni per iniziare con stile il primo giorno del 2017. Il New Year’s Eve Pack, contenente 4 brani, sarà acquistabile al costo di 5,49 €, e potranno inoltre essere comprate le singole tracce per 1,99 €.

Di seguito la lista completa dei brani contenuti nel New Year’s Eve Pack di Rock Band 4:

· Avicii - “Wake Me Up”

· Kool & The Gang - “Celebration”

· LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock - “Party Rock Anthem”

Il pack è già disponibile per il download sia sul Microsoft Store per Xbox One, che sul PlayStation Store per PlayStation 4 , piattaforme sulle quali è possibile giocare al titolo di Harmonix Music System.