Rock Band Blitz scomparirà dagli store Xbox e PlayStation entro fine agosto

Con un annuncio pubblicato sul forum ufficiale della compagnia,ha comunicato cheverrà rimosso daentro la fine del mese di agosto.

Dal momento che il titolo non è compatibile con PlayStation 4 e Xbox One (e nemmeno riceverà un porting), non ci sarà più modo di giocare a Rock Band Blitz. Coloro che lo hanno acquistato durante la scorsa generazione saranno però in grado di importare tutti e 25 i brani presenti nel gioco all'interno di Rock Band 4: chi lo acquistò su Xbox 360 potrà trasferire la soundtrack su Rock Band 4 per Xbox One, mentre i possessori della copia per PlayStation 3 potranno fare altrettanto e suonare le canzoni su PlayStation 4.