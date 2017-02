ha annunciato chesarà disponibile a partire dal 23 marzo esclusivamente su Oculus Rift. Per celebrare l'occasione, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer in cui possiamo osservare il gameplay del titolo in mixed reality.

Di seguito, trovate i requisiti consigliati:

Controller: Oculus Touch, Rock Band 4 Guitar Controller

Processore: Intel i5-4590 o superiore

Scheda Grafica: Nvidia GTX 970 / AMD R9 290 o superiore

Memoria Ram: 8 GB

Sono stati inoltre confermati i primi tre brani: Walk This Way degli Aerosmith, When You Were Young dei The Killers e Ain't It Fun dei Paramore. Il catalogo completo sarà formato da sessanta tracce scritte da artisti leggendari e dalle nuove promesse della musica mondiale.