Rock of Ages 2 Bigger and Boulder uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 28 agosto

Nella giornata odierna,ha ufficialmente annunciato la data di lancio di, sequel del titolo a metà fra un tower defence ed un racing game.

Come apprendiamo dalle pagine del PlayStation Blog, Rock of Ages 2 segnerà il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 28 agosto.

Sviluppato in Unreal Engine 4, Rock of Ages 2 presenterà una grafica sensibilmente migliorata, una gestione della fisica più avanzata e in generale un gameplay più vario e dinamico rispetto al predecessore. In calce potete dare uno sguardo ad una location del gioco ambientata ne "La Notte Stellata", celebre dipinto di Vincent Van Gogh.