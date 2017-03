Rocket League: 10.5 milioni di copie vendute; nessun piano per un sequel

ha oggi orgogliosamente annunciato che, il suo titolo capace di ibridare calcio ed automobilismo, ha raggiunto quota 10.5 milioni di copie vendute. In tutto, più di 29 milioni di giocatori hanno giocato al titolo (compresi anche coloro che hanno ricevuto la propria copia gratis tramite il PlayStation Plus).

Jeremy Dunham, VP di Psyonix, ha confermato che la community di Rocket Leage continua ad espandersi costantemente, e proprio per questo motivo la software house non si sente incentivata, al momento, a realizzare un possibile sequel. "Perché mai dovremmo prendere questa grande community che abbiamo costruito, e che sta ancora crescendo, e dire loro: 'quello a cui state giocando ora sarà irrilevante fra 12 mesi, ma vogliamo che smettiate di fare ciò che state facendo, darci nuovamente dei soldi, e passare al prossimo gioco'? Non è questo un modo di fare corretto", le sue parole. "Il nostro obiettivo era quello di rendere Rocket League sempre migliore, cosicché non perdessimo nessuno dei nostri utenti. Se loro stanno giocando il nostro titolo, noi non li penalizzeremo per questo costringendoli a comprare un altro gioco solo perché vogliamo aggiungere un paio di feature".

Dunham ha inoltre rivelato che Psyonix è stata contattata da diversi publisher interessati a costruire con loro una partnership. Tuttavia, la software house continua a non vedere la necessità, né i vantaggi di abbandonare il suo stato di indipendenza.

Rocket League è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Dallo scorso mese, il titolo supporta PlayStation 4 Pro.