Rocket League: annunciata la nuova modalità gratuita: Dropshot

Psyonix ha annunciato l'arrivo di una nuova modalità per Rocket League. In Dropshot, i giocatori dovranno colpire determinate zone del campo di gioco che cambieranno in modo dinamico nel corso del match. Il tutto si svolgerà in un'arena esagonale chiamata Core 707.

Oltre alle classiche statistiche di Goal, Assist e Parate, in Dropshot sarà importante la componente "Danno": più parti di suolo dell'arena di gioco verranno distrutte, maggiori saranno le probabilità di fare goal. Le piastrelle che compongono la zona inferiore dell'arena saranno attivate al primo tocco di palla, mentre il secondo le distruggerà creando un buco dove le squadre potranno segnare.

In questa nuova modalità, la palla avrà una caratteristica inedita: se rimbalzata più volte in aria da diversi veicoli, questa aumenterà la sua forza distruttiva. Continua così l'espansione del popolarissimo racing/sportivo di Psyonix, che a detta degli sviluppatori non riceverà presto un sequel.

Dropshot sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Rocket League a partire dal 22 marzo.