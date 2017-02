Rocket League: annunciato il DLC con le auto Hot Wheels

L’iconico brand di modellini Hot Wheels e Rocket League uniscono le forze per portare due nuove vetture all’interno del racing/sportivo di Psyonix: la Bone Shaker e la Twin Mill III. Le nuove auto, vendute separatamente, offrono nuove ruote e sei decalcomanie uniche per personalizzare i propri bolidi.

Il DLC, chiamato per l’appunto Hot Wheels, sarà disponibile il 21 febbraio, e i veicoli esclusivi saranno venduti al prezzo di 1,99$ cadauno. Hot Wheels metterà inoltre a disposizione di tutti i giocatori, anche per quelli che non acquisteranno le nuove auto, i seguenti oggetti di personalizzazione:

The Hot Wheels Topper

The Shark Bite Topper

The Treasure Hunt Flag

The Hot Wheels Antenna

Come per tutti gli elementi cosmetici, quelli sopraelencati saranno distribuiti in modo casuale alla fine di ogni partita. Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Rocket League è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.