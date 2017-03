Rocket League: annunciato il DLC The Fate of the Furious

Psyonix ha annunciato il DLC The Fate of the Furious per Rocket League. Il pacchetto, in collaborazione con Universal Pictures e Dodge, introduce una nuova Premium Battle-Car: la Ice Charger guidata da Dom Toretto nel film di prossima uscita.

Al prezzo di 1,99 €, il DLC The Fate of the Furious darà ai giocatori la possibilità di battagliare con la Dodge Ice Charger, offrendo in aggiunta dei contenuti estetici esclusivi che comprendono le Ruote Premium Ice Charger e sei decalcomanie Premium: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally, e CCCXL. Il contenuto extra sarà disponibile a partire dal 4 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A partire dalla mezzanotte di domani, invece, Rocket League si aggiornerà alla versione 1.32.