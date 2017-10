Rocket League: annunciato l'evento a tema Halloween "Haunted Hallows"

Lo sviluppatoreha annunciato che domani inizierà il primo evento diispirato alla festa di Halloween, cosa resa possibile grazie al neo-introdotto Sistema Eventi

Al completamento dei match online, il sistema ricompenserà i giocatori con una valuta disponibile per un tempo limitato chiamata Candy Corn. Questa potrà essere spesa fino alla settimana successiva dalla conclusione di Haunted Hallows, perciò non dimenticate di utilizzare i vostri sudati guadagni. Gli oggetti ottenuti con i Candy Corn, a differenza della moneta stessa, resteranno a disposizione dei giocatori per sempre.

L'evento Haunted Hallows inizierà il 17 ottobre alle 02:00 e terminerà alle 20:00 di lunedì 6 novembre (ora italiana). Rocket League è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, e presto anche su Nintendo Switch.