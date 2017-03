Rocket League: arriva oggi la modalità Dropshot

Con il nuovo aggiornamento introdotto nella giornata di oggi,si arricchisce con la nuova modalità. Come riferito da, l'update sarà scaricabile a partire dalle ore 23:00 di questa sera.

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, nella modalità Dropshot i giocatori dovranno fare attenzione a dove metteranno le proprie ruote: l'area esagonale in cui prenderanno vita i match sarà infatti distruttibile, e i crateri formati dagli impatti della palla da gioco diverranno le porte in cui fare goal.

In aggiunta, è stato annunciato l'arrivo di contenuti extra legati alle feste pasquali (Easter Egg Antenna, Easter Basket Topper, the Bunny Ears Topper) ed è stata confermata la fine della Terza Stagione con il conseguente inizio della Quarta.

Rocket League è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.