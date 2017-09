Rocket League: è arrivato il ricco update di settembre

si aggiorna in vista di una scoppiettante sesta stagione. L'update autunnale è finalmente live e aggiunge una quantità incalcolabile di nuovi contenuti per il titolo

Una delle novità più interessanti dell'update è sicuramente il nuovo campo di gioco, Farmstead, che porta i giocatori in un ambiente rupestre bagnato dalla calda luce di un tramonto infuocato. La nuova arena, che si adagia perfettamente sul tema "autunnale", sarà disponibile solo per un tempo limitato. Nel corso dell'evento, Farmstead è presente nei match Competitive, Casual e Private.

Inoltre, sono stati aggiunti più di novanta nuovi oggetti cosmetici gratuiti con cui i giocatori potranno personalizzare l'esperienza di gioco. Tra questi, possiamo annoverare anche la feature relativa ai banner dei giocatori che, a partire da questo update, appariranno nelle celebrazioni post-partita e durante i replay dei gol.

Dato che Rocket League è da considerarsi oramai un vero e proprio sport digitale (persino il PSG è recentemente entrato nel circuito professionistico con una squadra dedicata), il team di sviluppo ha deciso di rivedere le regole del framework competitivo intervenendo sulla standardizzazione delle arene da inserire nelle partite classificate. In questo caso i ragazzi di Psyonix si sono avvalsi del prezioso feedback della community e dei dati raccolti dal sistema "Map Preferences", maturando la decisione di escludere dalla turnazione Badlands e ARCtagon, ridisegnandole in una maniera più classica. La motivazione è semplice: mantenere uno standard chiaro e facilmente leggibile per tutti i giocatori. I campi di gioco accennati, comunque, rimarranno disponibili unicamente per i match offline e per le partite private.

Infine, il nuovo update aggiunge il pieno supporto LAN per gli utenti PC, mentre su console se ne riparlerà più avanti. Per tutte le altre informazioni relative all'aggiornamento autunnale, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Patch Notes pubblicata da Psyonix.