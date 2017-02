Rocket League: disponibile l'aggiornamento con il supporto a PlayStation 4 Pro

Psyonix ha oggi reso disponibile l’aggiornamento 1.29 per Rocket League, introducendo il supporto per PlayStation 4 Pro e le nuove auto DLC dedicate al mondo Hot Wheels. Come di consueto vengono inoltre apportate diverse correzioni al gioco.

Insieme al preannunciato aumento di risoluzione su PlayStation 4 Pro, l’update aggiunge un nuovo sistema di crate che permetterà di aprire dei drop casuali grazie a delle chiavi; queste potranno essere ottenute dagli altri giocatori o acquistate nell’apposito store in-game. Disponibili all’acquisto anche le Hot Wheels DLC Bone Shaker e Twin Mill III al prezzo di 1,99$ cadauna. Potete consultare il patch notes relativo all’aggiornamento 1.29 sul sito ufficiale del gioco (solo in lingua inglese).

Rocket League è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.