Rocket League giocabile gratis su Xbox One fino al 19 febbraio

Major Nelson ha annunciato che da oggi e fino al 19 febbraio sarà possibile scaricare gratuitamenteda Xbox Store e giocare liberamente per tutto il fine settimana. Per l'intero weekend, l'accesso ai servizi Xbox LIVE Gold sarà libero per tutti, dunque anche il gioco online non richiederà l'abbonamento Premium.

La promozione è valida non solo su Rocket League ma anche su NBA 2K17, il download gratuito di entrambi i titoli sarà attivato nella giornata di oggi e sarà possibile giocare a costo zero fino al 19 febbraio, trascorsa questa data per continuare a divertirsi sarà necessario acquistare i singoli giochi. I progressi ottenuti potranno essere importati nelle versioni complete di NBA 2K17 e Rocket League.