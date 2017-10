Rocket League: in arrivo due nuove Battle Car da Fast & Furious

sta per ricevere nuovi contenuti dedicati al franchise cinematografico di. Dal 10 ottobre, i giocatori potranno divertirsi con due nuovissime Battle Cars Premium provenienti dai capitoli più memorabili della saga.

Stiamo parlando della Nissan Skyline GT R vista in 2 Fast 2 Furious e la Dodge Charger R/T comparsa in The Fast and the Furious. Le Battle Cars verranno vendute separatamente come DLC al prezzo di 1,99 $ cadauna, e saranno complete di decalcomanie per personalizzarle.

Rocket League, disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e a breve anche su Nintendo Switch, si è da poco aggiornando introducendo numerosi miglioramenti e novità che potete consultare seguendo questo collegamento.