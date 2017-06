Rocket League: l'aggiornamento per il secondo anniversario arriverà a luglio

ha annunciato di avere in programma un corposo aggiornamento per festeggiare il secondo anniversario di. Questo update introdurrà tanti nuovi contenuti e segnerà l'avvio della Stagione 5, di seguito tutti i dettagli.

Il 2nd Year Anniversary Update introdurrà l'arena Champions Field, utilizzabile in modalità Competitiva, Privata e nei match casuali. Inoltre farà la sua comparsa la Rocket League Radio con 18 nuove canzoni, present anche due nuove auto, denominate Centio V17 e Animus GP. Infine, vengono segnalate nuove opzioni di personalizzazione per i bolidi, tra cui nuovi suoni, effetti per i goal, skin e livree aggiuntive.

Il nuovo aggiornamento di Rocket League uscirà il 5 luglio su PC, Xbox One e PlayStation 4, per l'occasione Psyonix ha annunciato che il gioco ha raggiunto quota 31 milioni di giocatori dal lancio.