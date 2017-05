E' ora disponibile per il download la patch 1.34 per le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC Windows di. Questo aggiornamento introduce due interessanti novità, oltre a risolvere alcuni bug e problemi tecnici.

In attesa che Psyonix diffonda il changelog ufficiale sappiamo che l'update reintroduce l'arena Neo Tokyo, in versione aggiornata e rivisitata, ora accessibile anche in modalità competitiva. Inoltre, è ora disponibile anche la nuova vettura Mantis. La "vecchia" Neo Tokyo, ora denominata Tokyo Underpass, resterà accessibile offline e nelle partite private.