Rocket League e Nioh giocati su Twitch il 2 febbraio - Replica Live 02/02/2017

Torna l'appuntamento con i livestream targati Everyeye.it: per la giornata di oggi (giovedì 2 febbraio 2017) sono in programma due trasmissioni dedicate a, quest'ultimo indubbiamente uno dei giochi più attesi del mese appena iniziato.

A partire dalle 15:00, RapiDNade è andato in onda in diretta per mostrare le ultime novità di Rocket League mentre alle 17:00 vi abbiamo mostrato le prime fasi di Nioh, nuovo soulslike sviluppato dal Team Ninja, in arrivo il prossimo 8 febbraio in esclusiva su PlayStation 4. In calce alla notizia trovate le repliche delle due trasmissioni andate in onda sul canale Twitch di Everyeye.it per non perdere neanche un minuto delle due trasmissioni, registrandovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni diretta. L'iscrizione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione.