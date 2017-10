Rocket League: a novembre si terrà a Washington la finale della Quarta Stagione

La finalissima della Stagione Quattro dellasi terrà a Washington D.C. presso il MGM National Harbor dal. Questo sarà il primo evento di campionato della Rocket League tenuto sulla costa orientale statunitense e promette di essere il più grande e il migliore visto sino ad ora.

Squadre provenienti da tutto il mondo si batteranno per un pool prize di ben 150.000 dollari, ovvero uno dei più grandi montepremi messi in palio nel corso dell'intera storia di Rocket League. G2 Esports, Cloud9, Method e PSG sono solo alcune delle squadre professionistiche che si sono qualificate per questo spettacolare evento.

I biglietti sono attualmente in vendita per i fan che vogliono tifare le loro squadre preferite del torneo, a prezzi da capogiro. Al pari di un qualunque evento sportivo tradizionale, infatti, i prezzi dei biglietti hanno ormai raggiunto numeri davvero folli, con cifre che partono dai $ 68 di base sino ai $ 4.400. Per carità, il biglietto più costoso concede ai fan l'accesso a una sala VIP e a una suite. E, siamo sicuri, che ci sarà più di qualcuno che farà la pazzia di acquistarlo.

I tifosi nostrani che non possono volare sino a Washington per tifare di persona (o per acquistare il bigletto da oltre 4.000 dollari, possono sintonizzarsi sul canale Twitch dell'evento a partire dal 10 novembre.