Rocket League: il nuovo aggiornamento porta la neve nell'Utopia Coliseum

Lo sviluppatore Psyonix ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per tutte le versioni di Rocket League. La patch 1.27 non si limita a correggere alcuni bug, ma aggiunge la variante innevata - snowy - dello stadio Utopia Coliseum, accessibile tramite le partite della playlist “Snow Day”.

Nonostante si tratti di un semplice update client-side, con finalità di bug-fix, è interessante notare le differenze delle dimensioni sulle diverse piattaforme: 91MB su PlayStation 4, 1.1GB su PC e 1.7GB su Xbox One. A seguito dell’installazione, alcuni utenti hanno riportato un incremento del raggio di curvatura della Dominus GT, oltre ad una maggiore distanza di salto e velocità di rotazione; lo sviluppatore sta già investigando sulle possibili cause. L’ultimo major update per il racing/sportivo di Psyonix Studio, pubblicato lo scorso dicembre, ha aggiunto la Starbase Arc, un nuovo stadio orbitante dalla forma ottagonale.

Rocket League è disponibile su PC e console.