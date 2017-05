Rocket League: il nuovo aggiornamento reintroduce Neo Tokyo e una nuova car

ha annunciato che l'aggiornamentodisarà presto disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4: l'update reintroduce la mappa di Neo Tokyo (opportunamente modificata) e aggiunge una nuova macchina.

La mappa di Neo Tokyo, modificata rimuovendo le rampe ai lati del campo, tornerà nuovamente disponibile per tutte le modalità di gioco, mentre la versione originale (ridenominata Tokyo Underpass) potrà essere utilizzata soltanto offline e per le partite private. In aggiunta, l'update 1.34 introdurrà una nuova macchina (chiamata Mantis, potete vederla nelle immagini riportate in calce), nuove decalcomanie, ruote e altro ancora.

L'aggiornamento 1.34 di Rocket League verrà pubblicato il 10 Maggio su PC, Xbox One e Playstation 4.