Rocket League per Switch supporterà il multiplayer locale wireless

Durante ilconclusosi poco fa,ha svelato nuovi dettagli sulla versionedi, prevista entro la fine del 2017.

Come già annunciato in precedenza, oltre a una serie di personalizzazioni a tema Nintendo, l'edizione per l'ibrida della casa di Kyoto disporrà di 3 Battle Car uniche a tema Mario, Luigi e Samus, ognuna dotata di un effetto boost distintivo. Oltre a tutte le modalità viste su PC, Xbox One e PlayStation 4, su Nintendo Switch sarà presenta anche la modalità multiplayer locale via wireless.

Rocket League, che riceverà l'aggiornamento autunnale i prossimo 19 settembre, uscirà su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.