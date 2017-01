Sono in molti a chiedersi searriverà su Nintendo Switch: a questa domanda ha provato a rispondere il team di sviluppo, con una nota inviata al sito Nintendo Everything.

Sulla questione, Psyonix si è espressa in questi termini: "Siamo molto eccitati per l'arrivo di Nintendo Switch, tuttavia al momento non abbiamo abbastanza informazioni per confermare l'uscita di Rocket League su questa piattaforma. Incrociate le dita!"

Non è escluso che Psyonix voglia valutare la qualità dell'infrastruttura online di Switch prima di decidere se portare o meno Rocket League sulla console Nintendo. Restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti in merito.