Rocket League: Psyonix sta valutando la versione Nintendo Switch

non chiude le porte ad un possibile arrivo disu. Come dichiarato dal vice presidente Jeremy Dunham, la software house sta infatti attualmente "valutando" la possibilità, tenendo conto sia degli aspetti tecnici che del feedback della community.

"Come accade con tutte le altre piattaforme, stiamo valutando. Aspettiamo di capire quali siano i requisiti tecnici. Vogliamo vedere quanto forte sia la richiesta della community, e quanto potrebbe far bene alla comunità intera del gioco. Quindi, siamo ancora in fase di valutazione. È troppo presto per dire se accadrà o meno", le sue parole. Dunham ha quindi concluso il suo intervento, affermando che "Switch è sul mercato da poco tempo, quindi c'è ancora diverso tempo per vedere come andrà la console e cosa vorrà la community".

Vorreste vedere Rocket League su Nintendo Switch? Intanto, oggi Psyonix ha voluto scusarsi con i suoi utenti per i problemi di connessioni che hanno recentemente afflitto i match online.