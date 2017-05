Rocket League: pubblicato il primo Spot TV ufficiale

ha rilasciato il primo spot TV ufficiale per. Della durata di 30 secondi, lo spot è intitolato "Waht a Save!", in riferimento all'omonima opzione presente nella chat, utilizzata per complimentarsi con gli altri giocatori quando viene effettuata una parata spettacolare.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, il primo spot TV di Rocket League mostra una "parata" effettuata sul campo con un automobile, proponendo un simpatico connubio tra le auto e il calcio nel mondo reale, binomio che sta alla base del fortunato gioco sportivo di Psyonix. Vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Rocket League ha introdotto l'arena Neo Tokyo e una nuova macchina.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.