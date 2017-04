Rocket League sarà pubblicato in Cina come Free to Play

Grazie ad una collaborazione tra lo sviluppatore Psyonix e la compagnia Tencent Games, Rocket League sta per approdare nel mercato cinese. A differenza di quanto visto fino ad ora, il racing/calcistico sarà pubblicato in Cina con la modalità del Free to Play.

Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito di Psyonix, lo sviluppatore ha annunciato che la versione per il mercato cinese di Rocket League - in uscita su PC - subirà delle modifiche per adattare il gioco a quella specifica community. Sebbene l'esperienza core rimarrà immutata, Rocket League uscirà in Cina con la formula del Free to Play. Ciononostante Psyonix ha voluto precisare che il titolo non seguirà le strategie pay to win, e continuerà a mantenere la sua filosofia community-centrica.

La versione di Rocket League su Steam è stata rimossa dal marketplace cinese, ma i giocatori che hanno già acquistato il titolo continueranno ad averne accesso. Il gioco di Psyonix ha recentemente raggiunto quota 30 milioni di giocatori, e grazie a questa nuova partnership si appresta a conquistare un nuovo mercato.