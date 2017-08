Rocket League ha superato quota 34 milioni di giocatori

ha annunciato cheha recentemente raggiunto e superato quota 34 milioni di giocatori combinati su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Rispetto al(aggiornato al 30 giugno)ha guadagnato un milione di utenti.

Si tratta di numeri decisamente positivi, che danno l'idea del fenomeno Rocket League, un brand in forte crescita come dimostrano anche le buone vendite dei giocattoli a tema. Psyonix ha assicurato che continuerà a supportare il gioco con nuovi contenuti ed ha ringraziato tutti per la fiducia riposta nel progetto.

Rocket League è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno, sebbene al momento non ci sia ancora una data di lancio esatta.