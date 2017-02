Rocket League: il 21 febbraio arriva il supporto a PlayStation 4 Pro

ha oggi annunciato chesupporteràa partire dal 21 febbraio, data in cui coinciderà l'arrivo del DLC Hot Wheels

Come apprendiamo dal PlayStation Blog, dalla prossima settimana Rocket League girerà in single player e in split-screen a due giocatori a 60fps e in risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro, e a 60fps e 1080p di risoluzione su PlayStation 4 Standard in tutte le arene di gioco. Se prenderete parte a dei match in split-screen a tre o quattro giocatori, i 60fps saranno sempre garantiti, mentre la risoluzione potrebbe diventare dinamica in alcune arene di gioco.

Infine, l'update introdurrà alcune novità dal "Player's Choice Crate", dei miglioramenti tecnici su PlayStation 4 Standard, e varie correzioni di bug.

Rocket League è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.