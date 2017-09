Rocket League: tutte le novità dell'aggiornamento autunnale

Con una pubblicazione sul proprio sito ufficiale,ha annunciato l'aggiornamento autunnale perche verrà reso disponibile il 28 settembre su

Une delle protagoniste dell'update è la mappa stagionale dai toni autunnali chiamata Farmstead, che resterà a disposizione dei giocatori per un periodo di tempo limitato nei match competitivi, casual e privati. Novità anche per le personalizzazioni: saranno infatti più di 90 gli oggetti ottenibili dai giocatori gratuitamente, e farà inoltre il suo debutto la nuova Battle Car Jäger 619 RS.

Per scoprire le molteplici novità previste questo autunno in Rocket League, vi invitiamo a consultare la pagina d'annuncio. Rocket League è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e a breve uscirà anche su Nintendo Switch.