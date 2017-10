Rocket League: una mod amatoriale trasforma il titolo in Mario Kart

Un utente Youtube,, ha avuto un'idea originale: traslare i bolidi diall'interno dell'universo disfruttandone gli asset. Inutile dire che, con tutta probabilità, a Nintendo l'operazione non piacerà affatto.

La mod amatoriale, ovviamente rinominata "Rocket Kart" per l'occasione, offre ai giocatori la possibilità di utilizzare i loro bolidi di Rocket League su circa una decina di tracciati tra i più iconici di Mario Kart. Tra i circuiti previsti troviamo l'Isola di Yoshi, Rainbow Road, il tracciato di Wario e il circuito dedicato a Luigi.

I giocatori possono utilizzare gli oggetti provenienti da Roket League come "armi" per mettere i bastoni tra le ruote agli avversari sfruttando, al contempo, l'esplosiva propulsione dei bolidi per prodursi in spettacolari evoluzioni acrobatiche lungo i tracciati.

Nonostante il video, che potete vedere allegato alla notizia, presenti un'idea sulla carta molto divertente, quest'ultima con tutta probabilità non passerà inosservata e attirerà facilmente le ire di Nintendo. Recentemente, infatti, il colosso nipponico si è avvalso della protezione prevista dal DMCA (Digital Millenium Copyright Act) per imbrigliare sul nascere l'iniziativa di un utente che aveva proposto una mod amatoriale per Super Mario 64 Online. Nel caso di Rocket League, la mod dell'utente Thankrek utilizza sostanzialmente gli asset di Mario Kart, ovviamente di proprietà di Nintendo. Inoltre, lo stesso sta attualmente chiedendo sostegno economico agli utenti per supportare il progetto e permettergli di portarlo a termine.

Ora, al di là delle rogne legali a cui andrà sicuramente incontro, l'idea è comunque molto carina, anche se dubitiamo fortemente di poterla vedere in un prossimo futuro. Nintendo, infatti, non starà a guardare ancora a lungo.