Rocket League ha venduto oltre un milione di copie in formato retail

Oltre al grande successo riscontrato sul mercato digitale,ha venduto molto bene anche in edizione retail: il publisherha infatti annunciato che la versione scatolata del gioco ha recentemente superato quota un milione di unità vendute in tutto il mondo.

La versione digitale del titolo Psyonix ha invece raggiunto 9.5 milioni di download da Steam, Xbox Store e PlayStation Store. Lo studio si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti e sta guardando al futuro: peri l momento lo sviluppo di un sequel sembra essere escluso mentre un porting per Switch potrebbe essere preso in considerazione, sebbene al momento non ci siano certezze in merito.