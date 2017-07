Rockstar Red Hook Criterium: Filippo Fortin si aggiudica la tappa londinese

: Porta bene ai colori italiani la pioggia che ha fatto compagnia agli atleti per quasi tutta la seconda tappa della, il campionato del mondo di bici a scatto fisso su strada presentato da

Lungo il tracciato londinese della Greenwich Peninsula, ancora più tecnico ed impegnativo dello scorso anno, si sono dati Battaglia oltre 400 atleti provenienti da tutto il mondo. Sovvertiti i pronostici della vigilia, che vedevano super favoriti l’americano Colin Strickland, solo quarto dopo una comunque ottima rimonta facilitate anche da una bandiera rossa, e per la gara donne l’olimpionica Dani King, capace lo scorso anno sempre a Londra non solo di vincere ma di doppiare tutte le atlete, ‘graziando’ solo le compagne di podio. Solo un quinto posto per lei.

Benissimo gli italiani che dominano la gara maschile grazie ad uno strepitoso Filippo Fortin (Team Bahumer), vincitore davanti ad un altro italiano, Davide Viganò (Team Cinelli) ed altri tre italiani nei primi dieci. Bene anche la gara donne, con la solita Jasmine Dotti (IRD Squadra Corse), salita sul terzo gradino del podio.

Calendario 2017

29 Aprile: Red Hook Criterium Brooklyn, NY, USA

22 luglio: Red Hook Criterium Londra, Regno Unito

2 Settembre: Red Hook Criterium Barcellona, ​​Spagna

14 ottobre: ​​Red Hook Criterium Milano, Italia

Classifica Generale Uomini

Colin Strickland Intelligentsia Racing US 57 Davide Vigano Team Cinelli Chrome IT 54 Filippo Fortin Team Bahumer IT 41 Martino Poccianti Cykeln Divisione Corse IT 37 Marius Petrache Intelligentsia Racing RO 37

Classifica Generale Donne

Eléonore Saraiva Aventon Factory Team FR 69 Raphaele Lemieux Team iBike CA 68 Colleen Gulick Delue Cycles US 59 Jasmine Dotti IRD Carrera SC IT 47 Ash Duban Affinity Cycles US 31

Gara, quella corsa in terra Britannica che riapre le rispettive classifiche, proiettando I colori azzurri in alto. Ora riflettori puntati su Barcellona, dove si correrà il prossimo 2 settembre, per la terza importantissima tappa prima dell’appuntamento finale di ottobre a Milano.