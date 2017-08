Rockstar Red Hook Criterium, in Spagna il terzo atto

presenta: la penultima tappa si correrà a Barcellona il 2 settembre, nella cornice delall'interno della quale verrà ricavato il tracciato, molto veloce e tecnico, di 1000 metri all'interno del quale gli atleti si daranno battaglia.

Dopo la vittoria di Filippo Fortin ed il terzo posto di Jasmine Dotti nella scorsa tappa a Londra, le ‘azioni azzurre’ volano in alto in classifica, con tre italiani nelle prime cinque posizioni per la classifica uomini ed il quarto posto di Jasmine Dotti nel campionato femminile. Trentadue in tutto gli stati rappresentati, che arriveranno a Barcellona dai quattro angoli del pianeta.

Classifica generale uomini

Colin Strickland Intelligentsia Racing US 57 Davide Vigano Team Cinelli Chrome IT 54 Filippo Fortin Team Bahumer IT 41 Martino Poccianti Cykeln Divisione Corse IT 37 Marius Petrache Intelligentsia Racing RO 37

Classifica generale donne

Eléonore Saraiva Aventon Factory Team FR 69 Raphaele Lemieux Team iBike CA 68 Colleen Gulick Delue Cycles US 59 Jasmine Dotti IRD Squadra Corse IT 47 Ash Duban Affinity Cycles US 31

Come sempre Barcellona offrirà sorprese, in funzione di un tracciato che miscela in maniera bilanciata tecnica e velocità, chiedendo agli atleti di dare il meglio di se. Si partirà nel primo pomeriggio con le batterie di qualifica, vere e proprie ‘mini gare’ che serviranno a selezionare in base all'ordine di arrivo di ogni singola batteria gli atleti che si giocheranno al gara serale uomini e donne.