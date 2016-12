Rocksteady sta sviluppando un gioco dedicato a Superman?

è attualmente al lavoro su un videogioco dedicato a? E' questo il rumor che sta circolando in queste ore, diffuso su Reddit dall'utente TheLeakguin.

L'insider sembra essere ben informato a proposito di questo misterioso progetto: "Rocksteady sta sviluppando un gioco su Superman ma purtroppo sta affrontando numerosi problemi legati al bilanciamento delle abilità del protagonista. La trama vede Superman impegnato ad affrontare nemici come Lex Luthor e Metallo, i quali cercheranno di fermare il supereroi utilizzando la Kryptonite. Inoltre, sembra che siano previsti vari costumi per Superman, ognuno con una diversa abilità. L'annuncio era previsto inizialmente per i Game Awards 2016 ma a causa dei vari problemi citati si è deciso di rimandare la prima presentazione pubblica al prossimo anno."

Durante una sessione AMA su Reddit, Sefton Hill di Rocksteady ha confermato che lo studio sta sviluppando un nuovo progetto non legato a Batman, senza però rivelare ulteriori dettagli in merito. Che sia Superman il protagonista del prossimo gioco del team inglese? Lo scopriremo probabilmente nel corso del 2017.