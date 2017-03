Rogue Stormers: la versione retail è disponibile oggi in Italia

: Lo sparatuttoè disponibile da oggi in Italia in versione retail per PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco offre un’esperienza di gioco leale, ma spietata, perché una volta che il giocatore muore, dovrà ricominciare dall’inizio...

In modalità cooperativa, la morte è meno permanente. Infatti, gli alleati sopravvissuti potranno riportare in vita i propri amici. Ma comunque nessuna morte sarà vana, perché anche se i giocatori dovranno di nuovo farsi strada tra orde di nemici, potranno mantenere i progressi ottenuti dal proprio personaggio.

Rogue Stormers combina una classica azione run 'n gun con uno stile grafico moderno, una configurazione sparatutto a doppia levetta e tutte le migliori caratteristiche di un roguelike. Ogni partita sarà sempre diversa grazie a livelli creati casualmente e una vasta gamma di vantaggi e armi.