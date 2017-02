Rogue Trooper Redux annunciato per PS4, Xbox One, Switch e PC

ha annunciato, remaster dello sparatutto in terza persona dipubblicato nel 2006 su PS2, Xbox e PC. La riedizione del gioco uscirà durante il 2017 su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One: in alto trovate il primo teaser trailer.

Per chi non lo ricordasse, Rogue Trooper proponeva già nel 2006 una meccanica da tps basato sulle coperture, ancora prima che il celebre Gears of War di Epic Games ne sdoganasse la formula. Sviluppato in collaborazione con TickTock Games, Rogue Trooper Redux si propone come il remaster del gioco di Rebellion, lo studio dietro il recente Sniper Elite 4. L'uscita del titolo è prevista su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.