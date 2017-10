ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, remastered dell'omonimo third person shooter sviluppato dallo studio britannico nel 2006 e pubblicato su

Il video offre una panoramica completa sul titolo: la storia, la campagna e gli elementi che caratterizzano la produzione, come i biochip senzienti che trasformano i soldati in vere e proprie macchine da guerra.

Trovate il trailer in testa alla notizie, e vi ricordiamo che Rogue Trooper Redux arriverà il 17 ottobre 2017 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e PC. La versione per Nintendo Switch, al momento, è invece confermata solo per il mercato statunitense.