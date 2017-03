Romancing SaGa 3 arriverà su PlayStation Vita e smartphone

ha annunciato chearriverà su PlayStation Vita, iOS e Android nel corso del 2017. Il gioco, uscito originariamente nel 1995, tornerà in versione rimasterizzata sulle piattaforme indicate.

Il publisher promette un design dei personaggi migliorato, fondali maggiormente curati e una rinnovata interfaccia grafica, oltre a controlli ottimizzati per PlayStation Vita e per gli schermi touch. Al momento, Square-Enix non ha annunciato una data di lancio per la riedizione di Romancing SaGa 3, ricordiamo invece che Romancing SaGa 2 è già disponibile per il download su Vita e smartphone iOS/Android.