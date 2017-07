hanno annunciato chearriverà su iPad il 27 luglio. Il gioco sarà disponibile in esclusiva su App Store, al momento non è previsto un porting per Android.

Rome Total War Alexander sarà compatibile esclusivamente con iPad Air di prima generazione o superiore, iPad Mini 2 o superiore e iPad Pro. Nonostante Alexander sia stato pubblicato separatamente su PC e Mac come espansione di Rome Total War, l'edizione per iOS sarà standalone e potrà dunque essere giocata senza bisogno di possedere il gioco originale.