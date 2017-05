Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da SegmentNext,potrebbe essere una delle nuove leggende di. Il rumor proviene dalla russia, dove sembra che uno dei commentatori locali abbia registrato delle battute per il gioco facendo riferimento all'ex giocatore brasiliano.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito, vi invitiamo quindi a prendere quanto riportato come un semplice rumor privo di conferma. FIFA 18 sarà mostrato ufficialmente durante l'evento EA Play che si terrà sabato 9 giugno alle 21:00 (ora italiana), in questa occasione il publisher Electronic Arts svelerà ufficialmente il nuovo episodio della serie, in arrivo a settembre su PC e su tutte le principali piattaforme, Nintendo Switch compreso.