Root Letter per PC scontato del 25%, annunciato l'adattamento in live action

Da oggi e fino al primo settembre, la versione PC diè in offerta su Steam: il gioco può essere acquistato al prezzo di 14.99 euro con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino, normalmente fissato a 19,99 euro.

In alternativa è possibile acquistare il pacchetto che include Root Letter e l'artbook digitale al prezzo di 17.98 euro, con uno sconto del 28% sul prezzo di listino. Le novità per i fan della visual novel di Kadokawa Games però non finiscono qui perchè la compagnia giapponese ha annunciato di aver stretto una partnership con l'azienda cinese Perfect World Pictures per la realizzazioen di un adattamento in live action basato sul gioco.

Il progetto è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, tuttavia Kadokawa Games si è detta soddisfatta dell'accordo. Root Letter è una visual (disponibile su PC, PlayStation 4 e Vita) novel ricca di fascino e mistero, accolta positivamente da critica e pubblico, con oltre 300.000 copie vendute in tutto il mondo. La versione per iOS e Android esce oggi in Giappone, restiamo in attesa di eventuali novità per quanto riguarda il mercato occidentale.