ha annunciato chesarà disponibile dal 25 agosto in Giappone, scaricabile da App Store e Google Play al prezzo promozionale di 500 yen fino al 25 settembre. Trascorso questo periodo, l'app costerà 1,400 yen.

La versione mobile di Root Letter disporrà di un sistema di controllo riprogettato per gli schermi touch, mentre non sono previsti contenuti aggiuntivi. Al momento non sappiamo se il gioco arriverà anche sugli store occidentali, Root Letter è già disponibile in Europa su PC Windows, PlayStation 4 e Vita.